La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Che durano poco tempo' è 'Passaggeri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PASSAGGERI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Che durano poco tempo" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Che durano poco tempo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Passaggeri? I passaggeri sono persone che viaggiano temporaneamente, spesso a breve termine, senza stabilità duratura. La loro presenza è transitoria e può variare da poche ore a qualche giorno. Questi individui non si stabiliscono a lungo, ma sfruttano momenti di passaggio per le loro esigenze o piacere. La loro presenza è effimera, come un'onda che si leva e si abbassa rapidamente.

Se la definizione "Che durano poco tempo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Che durano poco tempo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Passaggeri:

P Padova A Ancona S Savona S Savona A Ancona G Genova G Genova E Empoli R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Che durano poco tempo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

