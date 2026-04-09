Durano dal tramonto fino al sorgere del Sole

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Durano dal tramonto fino al sorgere del Sole' è 'Notti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NOTTI

Perché la soluzione è Notti? Le notti sono il periodo che si estende dal tramonto del sole fino al suo sorgere successivo. Durante questa fase, il cielo si oscura e le stelle brillano, segnando il passaggio tra il giorno e la notte. Le notti sono caratterizzate dalla diminuzione della luce solare, favorendo il riposo e il sonno di molte specie viventi. Il loro arrivo segna un cambiamento evidente nel ciclo quotidiano e nella percezione del tempo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Durano dal tramonto fino al sorgere del Sole". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Durano dal tramonto fino al sorgere del Sole nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Notti

Quando la definizione "Durano dal tramonto fino al sorgere del Sole" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Durano dal tramonto fino al sorgere del Sole" conferma che la soluzione 'Notti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Notti

N Napoli O Otranto T Torino T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Durano dal tramonto fino al sorgere del Sole" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Notti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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