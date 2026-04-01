Cicli di preghiere che durano più giorni
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Cicli di preghiere che durano più giorni' è 'Tridui'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TRIDUI
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Perché la soluzione è Tridui? I tridui sono sequenze di preghiere prolungate nel tempo, che si svolgono per più giorni consecutivi. Questa pratica religiosa permette ai fedeli di approfondire la loro devozione attraverso un impegno costante e ripetuto, spesso dedicato a santi, festività o intenzioni particolari. La durata di questi cicli varia a seconda delle tradizioni e delle esigenze spirituali, creando un momento di riflessione e di comunione con il divino che si estende nel tempo.
Cicli di preghiere che durano più giorni nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tridui
In presenza della definizione "Cicli di preghiere che durano più giorni", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tridui'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Cicli di preghiere che durano più giorni
- Risposta: TRIDUI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: T_____
- Inizia con: T
- Finisce con: I
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Tridui' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Cicli di preghiere che durano più giorni". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Cicli di giorni di preghiere L inizio di una delle più sentite preghiere Come il Pinocchio amico dei giorni più lieti Ricevere per più giorni Periodi di tempo che durano circa 29 giorni
Altre definizioni collegate
Con cicli: Difende i cicli d Inghilterra
Con preghiere: Lungo ciclo di preghiere
Con durano: Durano dal tramonto fino al sorgere del Sole