Cicli di preghiere che durano più giorni

Home / Soluzioni Cruciverba / Cicli di preghiere che durano più giorni

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Cicli di preghiere che durano più giorni' è 'Tridui'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRIDUI

Vuoi approfondire la risposta Tridui? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Tridui? I tridui sono sequenze di preghiere prolungate nel tempo, che si svolgono per più giorni consecutivi. Questa pratica religiosa permette ai fedeli di approfondire la loro devozione attraverso un impegno costante e ripetuto, spesso dedicato a santi, festività o intenzioni particolari. La durata di questi cicli varia a seconda delle tradizioni e delle esigenze spirituali, creando un momento di riflessione e di comunione con il divino che si estende nel tempo.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Tridui' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Cicli di preghiere che durano più giorni nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tridui

In presenza della definizione "Cicli di preghiere che durano più giorni", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tridui'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Cicli di preghiere che durano più giorni

Cicli di preghiere che durano più giorni Risposta: TRIDUI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: T_____

T_____ Inizia con: T

T Finisce con: I

Le 6 lettere della soluzione

T Torino R Roma I Imola D Domodossola U Udine I Imola

La soluzione 'Tridui' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Cicli di preghiere che durano più giorni". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.