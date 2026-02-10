Durano 366 giorni

SOLUZIONE: ANNI BISESTILI

Perché la soluzione è Anni Bisestili? Ogni quattro anni, il calendario si aggiusta con un giorno in più, che permette di sincronizzare il ciclo delle stagioni con il tempo effettivo. Questo periodo speciale si verifica in anni in cui febbraio conta 29 giorni, rendendo l'anno più lungo del solito. La presenza di un giorno in più garantisce che le festività e le stagioni rimangano coerenti nel corso del tempo.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Durano 366 giorni" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Durano 366 giorni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

La soluzione associata alla definizione "Durano 366 giorni" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Durano 366 giorni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Anni Bisestili:

A Ancona N Napoli N Napoli I Imola B Bologna I Imola S Savona E Empoli S Savona T Torino I Imola L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Durano 366 giorni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

