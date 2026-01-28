Uscite dal veicolo

SOLUZIONE: SCESE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uscite dal veicolo" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uscite dal veicolo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Scese? Quando una persona lascia il proprio mezzo di trasporto per scendere, si tratta di una sfera che indica il gesto di abbandonare l'auto o altro veicolo per raggiungere il luogo desiderato. Questo termine è spesso usato per descrivere il modo in cui si dismette il proprio viaggio, permettendo di proseguire a piedi o con altri mezzi. È un'azione comune quando si arriva a destinazione e si desidera uscire dal mezzo di trasporto.

La soluzione associata alla definizione "Uscite dal veicolo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uscite dal veicolo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Scese:

S Savona C Como E Empoli S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uscite dal veicolo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

