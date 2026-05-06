Esborsi uscite in denaro

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Esborsi uscite in denaro' è 'Spese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPESE

Perché la soluzione è Spese? Le spese sono gli esborsi in denaro che una persona o un'organizzazione deve affrontare per coprire vari bisogni o obblighi. Questi costi includono pagamenti per servizi, beni, tasse o altre obbligazioni finanziarie. La gestione delle spese è fondamentale per mantenere un equilibrio tra entrate e uscite, evitando problemi economici. Conoscere l'entità delle proprie spese permette di pianificare meglio il budget e prevenire eventuali difficoltà finanziarie.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Esborsi uscite in denaro". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Esborsi uscite in denaro nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Spese

Quando la definizione "Esborsi uscite in denaro" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Esborsi uscite in denaro" conferma che la soluzione 'Spese' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Spese

S Savona P Padova E Empoli S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Esborsi uscite in denaro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Spese' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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