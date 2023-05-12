In febbraio capita soltanto ogni quattro anni

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'In febbraio capita soltanto ogni quattro anni' è 'Ventinove'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

VENTINOVE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: In febbraio capita soltanto ogni quattro anni
  • Risposta: VENTINOVE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    VTOE
  • Inizia con: V
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Ventinove? Ogni quattro anni, febbraio ha un giorno in più, arrivando a ventinove. Questo accade per mantenere il calendario in linea con il movimento della Terra attorno al sole. Così, il mese più breve può variare, ma in quegli anni speciali si allunga. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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In febbraio capita soltanto ogni quattro anni: risposta da 9 lettere

La definizione "In febbraio capita soltanto ogni quattro anni" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Ventinove. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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