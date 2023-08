Uno sportivo che gareggia ogni quattro anni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno sportivo che gareggia ogni quattro anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : OLIMPIONICO

Significato/Curiosita : Uno sportivo che gareggia ogni quattro anni

Moderno. ogni decennio ha avuto una sua fisionomia abbastanza precisa: negli anni cinquanta dominarono le auto a motore anteriore; negli anni sessanta... Originariamente i termini olimpico (riguardante le olimpiadi o giochi olimpici) e olimpionico (vincitore ai giochi olimpici) erano differenti, mentre oggi sono di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Uno sportivo che gareggia ogni quattro anni : sportivo; gareggia; ogni; quattro; anni; Uno sportivo in occhialini; Uno sportivo come David Pasqualucci; Area ristoro e relax di un circolo sportivo ing; La borsa dello sportivo ; Gruppo sportivo ; La Nazione per cui gareggia ; gareggia no su 20 o 50 chilometri; gareggia senza greggi; La Luna che gareggia in Coppa America; Vi gareggia no i ranisti; Lo fa la maestra ogni mattina; Atteggiamento lontano da ogni eccesso per Orazio; ogni tanto è piena; ogni tanto c è chi li avvista; ogni nipotino ne vorrebbe quattro ma non sono i doni sotto l albero di Natale; Bagna quattro regioni; La regione con la bandiera dei quattro mori; Il nome di quattro famosi faraoni; Ogni nipotino ne vorrebbe quattro ma non sono i doni sotto l albero di Natale; Hanno da una a quattro stelle; Lo sono gli anni più lunghi; L art degli anni Venti; Il John noto tennista statunitense degli anni 80; Ad anni bale furono fatali quelli di Capua; Nanni attore e regista;

Cerca altre Definizioni