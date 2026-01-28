Lavorano in città ma non vi dormono

SOLUZIONE: PENDOLARI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lavorano in città ma non vi dormono" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lavorano in città ma non vi dormono". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Pendolari? Le persone che si spostano quotidianamente in centro per lavoro, ma non risiedono lì, sono chiamate pendolari. Questi individui viaggiano tra la loro abitazione e il luogo di lavoro, spesso in treno o autobus, per poi tornare a casa alla fine della giornata. La loro routine è caratterizzata da spostamenti regolari e frequenti tra zone residenziali e centri urbani.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lavorano in città ma non vi dormono" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lavorano in città ma non vi dormono" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Pendolari:

P Padova E Empoli N Napoli D Domodossola O Otranto L Livorno A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lavorano in città ma non vi dormono" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

