Viaggiano per andare al lavoro o all università

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Viaggiano per andare al lavoro o all università' è 'Pendolari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PENDOLARI

Perché la soluzione è Pendolari? I pendolari sono coloro che si spostano regolarmente da un luogo all’altro, spesso tra la periferia e il centro urbano, per motivi di studio o lavoro. Questa mobilità quotidiana rappresenta una componente fondamentale della vita moderna, influenzando l’organizzazione del traffico e l’uso dei mezzi pubblici. La loro presenza contribuisce a mantenere attive le economie locali e a ridurre la congestione nelle aree più centrali. La loro routine quotidiana riflette un rapporto stretto con il territorio e le sue esigenze.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Viaggiano per andare al lavoro o all università". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Viaggiano per andare al lavoro o all università nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Pendolari

Per risolvere la definizione "Viaggiano per andare al lavoro o all università", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Viaggiano per andare al lavoro o all università" conferma che la soluzione 'Pendolari' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Pendolari

P Padova E Empoli N Napoli D Domodossola O Otranto L Livorno A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Viaggiano per andare al lavoro o all università" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pendolari' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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