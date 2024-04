La definizione e la soluzione di 6 lettere: Vi dormono le bestie. STALLA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La stalla (dal latino stabulum, i) è un edificio adibito a luogo di ricovero per animali. In particolar modo per "stalla" spesso si intende il luogo adibito alla manutenzione, foraggiatura e riposo dei bovini. Per altri animali da fattoria la stalla assume nomi precisi: Per i suini (maiali e simili) viene chiamata porcile Per gli ovini viene chiamata ovile Per i caprini viene chiamata caprile Per il pollame in generale viene chiamata pollaio Per i conigli è una conigliera Per gli equini è una scuderia Per i bovini, viene comunemente chiamata "stalla"

stalla ( approfondimento) f sing (pl.: stalle)

(zootecnica) (architettura) locale o edificio adibito all'albergazione di armenti e bestiame (senso figurato) luogo sudicio o maleodorante camera tua sembra proprio una stalla

Pronuncia

IPA: /'stalla/

Sillabazione

stal | la

Etimologia / Derivazione

dal germanico stall, dal gotico stalla ossia "sosta, dimora"

Sinonimi

cattedra, scanno, sedile, seggio, scranna

stallaggio, stallatico, scuderia, ovile, porcile, stabbiolo, ricovero, chiuso

(senso figurato) sudiciumaio, letamaio, concimaia, mondezzaio, stamberga, ambiente sporco





Contrari

( senso figurato ) specchio, splendore

specchio, splendore ( senso figurato ) avvio, impulso, ripresa

avvio, impulso, ripresa (senso figurato) arresto, blocco, impasse, ristagno, stanca, stasi

Parole derivate

stalliere, stallone

Termini correlati

balla di fieno, biada, bue, cavallo, fattoria, fieno, fienile

Proverbi e modi di dire