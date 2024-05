Vi si trova la città di Bloemfontein

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Vi si trova la citta di bloemfontein

Nome proprio

Il Sudafrica, ufficialmente Repubblica del Sudafrica (in afrikaans Republiek van Suid-Afrika; in inglese Republic of South Africa), è uno Stato indipendente dell'Africa australe. Si affaccia sull'Oceano Atlantico ad ovest e su quello Indiano ad est. Il suo territorio occupa l'estremità meridionale dell'Africa e ospita, di conseguenza, il punto geografico più a sud del continente, capo Agulhas, che convenzionalmente segna la linea di confine tra i due oceani su cui il Paese si affaccia.

Sudafrica ( approfondimento)

(toponimo) Stato membro del Commonwealth, dell'Africa australe, primo del continente per importanza economica. La capitale è Pretoria. Confina a nord-ovest con la Namibia, a nord con il Botswana e lo Zimbabwe, a nord-est con il Mozambico e lo eSwatini, ad est e a sud con l'Oceano Indiano e ad ovest con l'Oceano Atlantico; il Lesotho è senza sbocco sul mare dentro le sue frontiere

Etimologia / Derivazione

deriva da sud e da Africa

Parole derivate