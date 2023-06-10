Vi lavorano gli OSS

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vi lavorano gli OSS' è 'Ospedale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSPEDALE

Perché la soluzione è Ospedale? In un ospedale, ci sono diverse figure professionali che si occupano del benessere dei pazienti. Tra queste, gli operatori sociosanitari (OSS) svolgono un ruolo fondamentale, assistendo i malati nelle attività quotidiane e contribuendo al loro comfort. La presenza di OSS garantisce un supporto essenziale al personale medico e infermieristico, migliorando la qualità delle cure offerte. La loro presenza in questa struttura è fondamentale per assicurare un'assistenza completa e umana ai degenti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi lavorano gli OSS". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Vi lavorano gli OSS nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ospedale

Se la definizione "Vi lavorano gli OSS" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi lavorano gli OSS" conferma che la soluzione 'Ospedale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Ospedale

O Otranto S Savona P Padova E Empoli D Domodossola A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi lavorano gli OSS" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ospedale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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