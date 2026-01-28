Indumento che può essere mini

Home / Soluzioni Cruciverba / Indumento che può essere mini

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Indumento che può essere mini' è 'Gonna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GONNA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Indumento che può essere mini" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Indumento che può essere mini". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Gonna? Una gonna può essere molto versatile, adattandosi a occasioni formali o casual. Spesso è realizzata con tessuti leggeri e si può indossare in diversi stili. La sua lunghezza può variare, anche arrivando a essere molto corta, come un mini. È un capo di abbigliamento femminile che permette di esprimere eleganza e personalità. La gonna si combina facilmente con vari top e accessori, rendendo ogni outfit unico.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Indumento che può essere mini nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Gonna

La soluzione associata alla definizione "Indumento che può essere mini" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Indumento che può essere mini" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Gonna:

G Genova O Otranto N Napoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Indumento che può essere mini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Quella calice è svasataUna parte del tailleurUn indumento tipicamente femminilePuò essere miniPuò essere carpiato o avvitatoVincolato come può essere un immobileUn viaggio che può essere punitivoVitigno che può essere renano o italico