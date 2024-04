La Soluzione ♚ Può essere mini

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Può essere mini. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GONNA

Curiosità su Puo essere mini: La mini countryman (nome in codice r60) è un'automobile compatta con carrozzeria di tipo suv a 5 porte, realizzata dalla mini a partire dal 2010. nel 2017... La gonna è l'indumento unisex più semplice che possa esistere per coprire il corpo e per questo è stata usata, sotto varie forme, fin dall'antichità. Ha la forma di un tubo o cono, allacciata attorno alla vita e che copre le gambe completamente o parzialmente. Esistono parecchi modelli di gonne, dai più semplici, costituiti da un unico tessuto unito, da un semplice drappo, ai più particolari, con forme originali ottenute tramite cuciture, imbastiture, pieghe, ornamenti. La lunghezza è un elemento che varia moltissimo e può raggiungere qualsiasi livello della gamba: può arrivare solo alla coscia, al ginocchio, alle caviglie, presentando in ...

