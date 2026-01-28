Il generale ateniese vincitore di Salamina

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il generale ateniese vincitore di Salamina" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il generale ateniese vincitore di Salamina". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Temistocle? Temistocle fu un valoroso comandante ateniese che guidò le navi contro i Persiani durante la battaglia di Salamina, dimostrando grande strategia e coraggio. La sua vittoria fu determinante per invertire le sorti della guerra e salvare la città di Atene dall'invasione. È ricordato come uno dei più grandi eroi della storia greca antica, simbolo di abilità militare e patriottismo.

Quando la definizione "Il generale ateniese vincitore di Salamina" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il generale ateniese vincitore di Salamina" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

T Torino E Empoli M Milano I Imola S Savona T Torino O Otranto C Como L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il generale ateniese vincitore di Salamina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

