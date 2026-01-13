Un vincitore sulla carta

SOLUZIONE: FAVORITO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un vincitore sulla carta" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un vincitore sulla carta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Favorito? Un favorito è colui che, secondo le previsioni o le aspettative, ha maggiori possibilità di ottenere la vittoria in una competizione. Rappresenta chi è considerato più probabile trionfare, spesso grazie alle sue qualità o alle performance precedenti. La sua posizione di vantaggio lo rende il principale pretendente al successo, anche se il risultato finale potrebbe riservare sorprese. È colui che, sulla carta, ha tutte le carte in regola per conquistare il premio.

La definizione "Un vincitore sulla carta" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un vincitore sulla carta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Favorito:

F Firenze A Ancona V Venezia O Otranto R Roma I Imola T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un vincitore sulla carta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

