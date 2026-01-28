Eletto preferito

SOLUZIONE: PRESCELTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Eletto preferito" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Eletto preferito". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Prescelto? Il termine indica la persona o cosa che viene scelta o preferita rispetto alle altre, spesso in modo speciale o ufficiale. È colui o ciò che riceve una preferenza particolare, rappresentando la scelta principale in un determinato contesto. Si riferisce a chi viene designato come il più adatto o degno di attenzione, distinguendosi dagli altri. In molte situazioni, rappresenta il candidato ideale o quello che ha ottenuto il riconoscimento più alto.

Se la definizione "Eletto preferito" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Eletto preferito" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Prescelto:

P Padova R Roma E Empoli S Savona C Como E Empoli L Livorno T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Eletto preferito" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

