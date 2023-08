Il verso preferito da Dante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il verso preferito da Dante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : ENDECASILLABO

Significato/Curiosita : Il verso preferito da dante

Grandi. critico di dante e sprezzante verso la lingua di boccaccio, in corriere della sera.it, 11 dicembre 2012. url consultato il 25 giugno 2015. luigi... Rolli, endecasillabi, 4, v. 22, in rime, 1717, p. 12) questo tipo di endecasillabo non è considerato canonico, perché di regola in un endecasillabo canonico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

