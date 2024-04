La Soluzione ♚ Spera di essere eletto

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Spera di essere eletto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CANDIDATO

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Spera di essere eletto: Compie, ma i cavillosi punti della sua difesa di domani, quando – come spera – potrà ancora allineare fiumi di logore parole e giocare su vecchi e nuovi equivoci... La candidatura è la proposta o disponibilità di una persona ad occupare una determinata carica tramite nomina o elezione, o a vedersi assegnato un qualche status o riconoscimento, come ad esempio un posto di lavoro o un premio. La candidatura può essere avanzata dal soggetto stesso (autocandidatura) oppure da altri. Il soggetto della candidatura è detto candidato, cioè chi aspira a quella carica presentandosi ad una competizione elettorale, oppure ad un concorso o ad un esame.

Altre Definizioni con candidato; spera; essere; eletto;