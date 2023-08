L eletto a governare il Veneto nel 2010 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L eletto a governare il Veneto nel 2010. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LUCA ZAIA

Significato/Curiosita : L eletto a governare il veneto nel 2010

Montebelluna (montebeluna in veneto) è un comune italiano di 31 040 abitanti della provincia di treviso in veneto. il territorio di montebelluna è in gran... luca zaia (conegliano, 27 marzo 1968) è un politico italiano, presidente della regione veneto dal 7 aprile 2010. originario di bibano, frazione di godega... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : L eletto a governare il Veneto nel 2010 : eletto; governare; veneto; 2010; Fu eletto papa nel 1378 senza essere cardinale; La compila l eletto re; Brogli eletto rali; Raccoglie i voti degli eletto ri; Recipienti eletto rali; governare da sovrani; Puntano a governare ; Il governare di un monarca; Politico abile ed esperto nel governare ; Lo propone Machiavelli per governare Firenze alla morte di Lorenzo; Con la polenta in un piatto veneto ; Una tipica abitazione rustica del veneto ; Un ottimo vino veneto ; Il Marco drammaturgo e attore veneto ; Un dialetto veneto parlato a Gorizia; Social creato nel 2010 in cui catalogare immagini; Valerio il vincitore di Sanremo 2010 ; Le bugie di un film con Tom Cruise del 2010 ; al Sud film del 2010 con Claudio Bisio; L undici che nel 2010 ottenne il cosiddetto triplete;

Cerca altre Definizioni