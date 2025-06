Lo è il candidato che viene assunto nei cruciverba: la soluzione è Prescelto

PRESCELTO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Prescelto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Prescelto? Prescelto indica qualcuno o qualcosa scelto tra molti, considerato il più adatto o meritevole in un determinato contesto. È il candidato che viene selezionato e assunto perché si distingue per qualità, competenze o caratteristiche particolari. In ambito lavorativo, rappresenta il candidato preferito che ottiene concretamente l'incarico o la posizione desiderata. Insomma, è il prescelto di cui si parla!

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo firma chi viene assunto a tempo determinatoLo perde chi viene distaccatoPer lo più viene bevuto a stomaco vuotoCosì viene anche chiamato lo stuntman del cinemaLo Spencer di Indovina chi viene a cena?

P Padova

R Roma

E Empoli

S Savona

C Como

E Empoli

L Livorno

T Torino

O Otranto

