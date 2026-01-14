Una sofferenza che può colpire l animo dell ansioso

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una sofferenza che può colpire l animo dell ansioso' è 'Patema'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PATEMA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una sofferenza che può colpire l animo dell ansioso" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una sofferenza che può colpire l animo dell ansioso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Patema? La patema è un sentimento di sofferenza che può investire profondamente la mente di chi è incline all'ansia, creando un senso di disagio e preoccupazione persistente. Si manifesta come una tensione interiore che permette di percepire il peso delle proprie paure e insicurezze. Questo stato può influenzare negativamente la qualità della vita, portando a un senso di impotenza e vulnerabilità. La patema rappresenta quindi una risposta emotiva intensa alle difficoltà interiori.

La soluzione associata alla definizione "Una sofferenza che può colpire l animo dell ansioso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una sofferenza che può colpire l animo dell ansioso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Patema:

P Padova A Ancona T Torino E Empoli M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una sofferenza che può colpire l animo dell ansioso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

