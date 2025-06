Capace di nuocere in particolare alla reputazione nei cruciverba: la soluzione è Lesivo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Capace di nuocere in particolare alla reputazione' è 'Lesivo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LESIVO

Curiosità e Significato di Lesivo

Hai risolto il cruciverba con Lesivo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Lesivo.

Perché la soluzione è Lesivo? La parola lesivo indica qualcosa che può arrecare danno o pregiudizio, in particolare alla reputazione o all'immagine di qualcuno o qualcosa. Può riferirsi a comportamenti, parole o azioni che compromettono l'onore o la buona fama di una persona. In sintesi, è un termine che identifica ciò che ha effetti nocivi o dannosi, e quindi va usato con attenzione per evitare conseguenze negative.

Come si scrive la soluzione Lesivo

Hai davanti la definizione "Capace di nuocere in particolare alla reputazione" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

