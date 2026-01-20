Il suo acetato è usato come solvente

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il suo acetato è usato come solvente' è 'Etile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETILE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il suo acetato è usato come solvente" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il suo acetato è usato come solvente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Etile? L'etile è un composto organico impiegato come solvente grazie alle sue proprietà chimiche e fisiche. Viene spesso utilizzato in vari processi industriali e domestici per dissolvere sostanze, facilitando la lavorazione di materiali e prodotti. La sua presenza in diverse applicazioni lo rende un componente fondamentale in ambito chimico e manifatturiero.

Se la definizione "Il suo acetato è usato come solvente" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il suo acetato è usato come solvente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Etile:

E Empoli T Torino I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il suo acetato è usato come solvente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

