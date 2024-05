La Soluzione ♚ Radicale degli idrocarburi

: ETILE - METILE

Curiosità su Radicale degli idrocarburi: Eni (disambigua). eni s.p.a., in origine acronimo di ente nazionale idrocarburi, è un'azienda multinazionale creata dallo stato italiano come ente pubblico... In chimica organica, l'etile è un gruppo funzionale di formula -C2H5, spesso abbreviato in -Et. Tale alchile deriva dall'etano attraverso la rimozione di un atomo di idrogeno. Infatti CH3-CH3 è l'etano, mentre -CH2-CH3 è l'etile.

