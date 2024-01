La definizione e la soluzione di: Acetato di solvente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

In chimica organica, l'etile è un gruppo funzionale di formula -C 2 H 5 , spesso abbreviato in -Et.

Tale alchile deriva dall'etano attraverso la rimozione di un atomo di idrogeno. Infatti CH 3 -CH 3 è l'etano, mentre -CH 2 -CH 3 è l'etile.

Italiano

Sostantivo

etile ( approfondimento) m sing (pl.: etili)

(chimica organica) (biochimica) (medicina) (farmacologia) radicale idrocarburico formato da una molecola di etano senza un atomo di idrogeno

Sillabazione

e | tì | le

Etimologia / Derivazione

da etano e -ile

