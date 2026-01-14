Riparano i rivoltosi

SOLUZIONE: BARRICATE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Riparano i rivoltosi" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Riparano i rivoltosi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Barricate? Le strutture di fortuna costruite per ostacolare il passaggio delle forze opposte durante una protesta o una rivolta sono chiamate barricate. Sono strumenti di resistenza che i rivoltosi usano per proteggersi e rallentare l’avanzata degli avversari. Le barricate rappresentano un gesto di rivolta e di lotta collettiva contro un sistema o un’autorità percepita come ingiusta.

Quando la definizione "Riparano i rivoltosi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Riparano i rivoltosi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Barricate:

B Bologna A Ancona R Roma R Roma I Imola C Como A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Riparano i rivoltosi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

