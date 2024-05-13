Si innalzano a difesa

Home / Soluzioni Cruciverba / Si innalzano a difesa

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si innalzano a difesa' è 'Barricate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BARRICATE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si innalzano a difesa" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si innalzano a difesa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Barricate? Le barriere costruite per proteggere un’area o un edificio rappresentano un ostacolo temporaneo o permanente, che si erge a tutela contro possibili minacce o intrusioni. Queste strutture sono spesso impiegate durante eventi pubblici, lavori di ristrutturazione o situazioni di emergenza per garantire la sicurezza delle persone e delle proprietà. La loro presenza evidenzia un gesto di difesa e di attenzione, creando un confine tra ciò che si vuole proteggere e l’esterno.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Si innalzano a difesa nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Barricate

La definizione "Si innalzano a difesa" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si innalzano a difesa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Barricate:

B Bologna A Ancona R Roma R Roma I Imola C Como A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si innalzano a difesa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Le alzò il popolo nelle Cinque giornate di MilanoI rivoltosi le innalzano nelle vieLe trincee dei rivoltosiSi innalzano dal suolo di alcune caverne naturaliSi batte a difesa della faunaConcrezioni che si innalzano dal suolo nelle grotteGli si oppone la difesaSi oppone alla difesa