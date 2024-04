La definizione e la soluzione di 9 lettere: Le trincee dei rivoltosi. BARRICATE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: In ambito militare, una barricata è una muraglia improvvisata, dalla composizione varia, utilizzata come fortificazione di fortuna, come rifugio dal nemico o come barriera per impedirne il passaggio. Si tratta di un tipo di struttura caratteristica degli scenari di guerriglia urbana, adattandosi particolarmente ad essere utilizzata in strade e vicoli per chiuderne gli accessi e trasformarli così in "roccaforti" da cui organizzare la difesa o bloccare il nemico.

barricate f pl

plurale di barricata

Voce verbale

barricate

participio passato plurale femminile di barricare seconda persona plurale dell'indicativo presente di barricare seconda persona plurale dell'imperativo presente di barricare

Sillabazione

bar | ri | cà | te

Etimologia / Derivazione

vedi barricata

Sinonimi

ripari, protezioni, barriere, sbarramenti, barricamenti, impedimenti, ostacoli, fortificazioni, baluardi, valli, trincee

(geografia: di valli montane) strette

strette ostruite, bloccate, difese, protette

(per estensione) sbarrate, barrate, sprangate, chiuse

Contrari