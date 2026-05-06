Vi si riparano le sentinelle

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vi si riparano le sentinelle' è 'Garitte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GARITTE

Perché la soluzione è Garitte? Le garitte sono strutture poste in posizioni strategiche per sorvegliare e controllare un'area. Sono costruzioni elevate che consentono alle sentinelle di avere una visuale ampia e dettagliata del territorio circostante. Queste strutture sono fondamentali per la difesa e la sicurezza di un insediamento, permettendo di individuare eventuali minacce o intrusioni in tempo utile. La presenza di garitte contribuisce a mantenere l'ordine e la protezione dell'ambiente circostante.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi si riparano le sentinelle". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Vi si riparano le sentinelle nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Garitte

Quando la definizione "Vi si riparano le sentinelle" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi si riparano le sentinelle" conferma che la soluzione 'Garitte' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Garitte

G Genova A Ancona R Roma I Imola T Torino T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi si riparano le sentinelle" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Garitte' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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