La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Lo emette la farmacia per uso fiscale' è 'Scontrino Parlante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCONTRINO PARLANTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo emette la farmacia per uso fiscale" corrisponde a una soluzione formata da 17 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo emette la farmacia per uso fiscale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Scontrino Parlante? Il documento rilasciato dalla farmacia per attestare l'acquisto di medicinali o prodotti di consumo viene chiamato scontrino parlante. Questo tipo di scontrino fornisce informazioni dettagliate sull'acquisto, incluso il prezzo e i dati fiscali, e serve anche come prova di pagamento. La sua emissione è obbligatoria per legge e aiuta a monitorare le transazioni commerciali.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo emette la farmacia per uso fiscale" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo emette la farmacia per uso fiscale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 17 lettere della soluzione Scontrino Parlante:

S Savona C Como O Otranto N Napoli T Torino R Roma I Imola N Napoli O Otranto P Padova A Ancona R Roma L Livorno A Ancona N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo emette la farmacia per uso fiscale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

