Ne fa uso lo sportivo che bara

Il doping (in italiano drogaggio o dopaggio) consiste nell'uso da parte di un atleta di una sostanza illecita, di una droga o di una pratica medica a scopo non terapeutico, ma finalizzato al miglioramento dell'efficienza psico-fisica durante una prestazione sportiva (gara o allenamento), agonistica e non. II ricorso al doping avviene spesso in vista o in occasione di una competizione agonistica ed è un'infrazione sia dell'etica dello sport, sia dei regolamenti dei comitati olimpici, sia della legislazione penale italiana. Espone ad effetti nocivi alla salute, a volte anche mortali.

Italiano

Sostantivo

doping ( approfondimento) m inv

(sport) assunzione di sostanze che aumentano artificialmente il rendimento fisico (fisica) introduzione di impurità metalliche in un semiconduttore per aumentarne la conducibilità elettrica

Sillabazione

do | ping

Pronuncia

IPA: /'dping/

Etimologia / Derivazione

dall'inglese (to) dope cioè "trattare con stupefacenti, drogare" ( fonte Treccani); forse da dop, bevanda alcolica stimolante usata in Sudafrica nel sedicesimo secolo per le danze propiziatorie

Sinonimi

dopaggio, drogaggio

Contrari