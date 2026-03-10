Una pianta usata in farmacia

SOLUZIONE: ALOE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una pianta usata in farmacia" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una pianta usata in farmacia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Aloe? L’aloe è una pianta succulenta molto apprezzata per le sue proprietà benefiche. Le sue foglie spesse e cariche di un gel trasparente vengono utilizzate in vari rimedi naturali e prodotti cosmetici. Questa pianta è conosciuta da secoli per le sue capacità lenitive, idratanti e curative, soprattutto per la pelle. La sua presenza è spesso associata alla guarigione di irritazioni e scottature. La sua versatilità la rende un elemento prezioso nel mondo della salute naturale.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una pianta usata in farmacia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una pianta usata in farmacia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Aloe:

A Ancona L Livorno O Otranto E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una pianta usata in farmacia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

