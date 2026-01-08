La ribellione dell oppresso

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La ribellione dell oppresso' è 'Riscossa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RISCOSSA

Perché la soluzione è Riscossa? Una riscatto è un gesto di rivolta da parte di chi si trova sotto oppressione, un atto di protesta contro ingiustizie e soprusi. Rappresenta il desiderio di libertà e di cambiamento, un impulso a ribellarsi contro le catene che limitano la propria dignità. È un movimento di riscatto che emerge dal bisogno di essere ascoltati e rispettati, segnando una lotta per ottenere giustizia e autonomia.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La ribellione dell oppresso" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La ribellione dell oppresso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

La soluzione associata alla definizione "La ribellione dell oppresso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La ribellione dell oppresso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Riscossa:

R Roma I Imola S Savona C Como O Otranto S Savona S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La ribellione dell oppresso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

