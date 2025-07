Rivolta contro gli oppressori nei cruciverba: la soluzione è Riscossa

Home / Soluzioni Cruciverba / Rivolta contro gli oppressori

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Rivolta contro gli oppressori' è 'Riscossa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RISCOSSA

Curiosità e Significato di Riscossa

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Riscossa, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Riscossa? Riscossa significa un riscatto o una rivolta contro ingiustizie e oppressioni. È il gesto di chi si solleva per riprendersi ciò che gli spetta, riappropriandosi di libertà e dignità. Spesso associata a movimenti di protesta e cambiamento, rappresenta il momento in cui si decide di reagire e di lottare per un futuro migliore. In sostanza, è il grido di rinascita e speranza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Noto schiavo che organizzò una rivolta contro RomaLa rivolta palestinese contro IsraeleGara ciclistica in salita contro il tempoAtto contro la leggeFinire con i piedi contro un ostacolo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Riscossa

Hai trovato la definizione "Rivolta contro gli oppressori" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

I Imola

S Savona

C Como

O Otranto

S Savona

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E N C P A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAPONE" CAPONE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.