La levata degli oppressi

Sara Verdi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La levata degli oppressi' è 'Riscossa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RISCOSSA

Vuoi approfondire la risposta Riscossa? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Riscossa'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

La levata degli oppressi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Riscossa

In presenza della definizione "La levata degli oppressi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Riscossa'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La levata degli oppressi
  • Risposta: RISCOSSA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: R_______
  • Inizia con: R
  • Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

R Roma
I Imola
S Savona
C Como
O Otranto
S Savona
S Savona
A Ancona

La soluzione 'Riscossa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La levata degli oppressi". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una levata di sangueL insurrezione degli oppressiI regimi creatori di oppressiL insorgere degli oppressiCompiono rivoluzioni ma non sono i popoli oppressi