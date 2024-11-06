La levata degli oppressi
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La levata degli oppressi' è 'Riscossa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RISCOSSA
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La levata degli oppressi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Riscossa
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La levata degli oppressi
- Risposta: RISCOSSA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: R_______
- Inizia con: R
- Finisce con: A
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Riscossa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La levata degli oppressi". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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