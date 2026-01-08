Cancella l inchiostro

SOLUZIONE: SCOLORINA

Perché la soluzione è Scolorina? Scolorina si riferisce a quella macchia o segno lasciato dall'inchiostro che si cancella o sbiadisce nel tempo, rendendo meno visibile la scritta o il disegno originale. È un termine che indica un effetto di sbiadimento o perdita di colore, spesso usato per descrivere come un'area tinta si riduce o si dissolve. Questo fenomeno può essere naturale o provocato da agenti esterni, portando alla sparizione progressiva di quanto scritto o disegnato.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Cancella l inchiostro" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cancella l inchiostro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

La definizione "Cancella l inchiostro" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cancella l inchiostro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Scolorina:

S Savona C Como O Otranto L Livorno O Otranto R Roma I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cancella l inchiostro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

