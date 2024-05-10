Con un suo colpo si cancella tutto

Home / Soluzioni Cruciverba / Con un suo colpo si cancella tutto

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Con un suo colpo si cancella tutto' è 'Spugna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPUGNA

Come completare la definizione Definizione: Con un suo colpo si cancella tutto

Con un suo colpo si cancella tutto Risposta: SPUGNA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: S_____

S_____ Inizia con: S

S Finisce con: A

Definizione: "Con un suo colpo si cancella tutto". Risposta: SPUGNA. Lunghezza: 6 lettere. Schema utile: S_____.

Perché la soluzione è Spugna? La spugna è un oggetto morbido e poroso utilizzato principalmente per pulire superfici, assorbendo liquidi e smacchiando. La sua capacità di assorbimento deriva dalla struttura leggera e aperta, che permette di trattenere grandi quantità di acqua o detergente. Quando si preme o si sfrega con una spugna, si eliminano residui e impurità, lasciando pulito l'ambiente. Questo strumento semplice ma efficace svolge un ruolo fondamentale nelle operazioni di pulizia quotidiana.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Con un suo colpo si cancella tutto". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Spugna' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Soluzione per 'Con un suo colpo si cancella tutto' (6 lettere)

Per risolvere la definizione "Con un suo colpo si cancella tutto", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Con un suo colpo si cancella tutto" conferma che la soluzione 'Spugna' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Schemi utili per Spugna

Schema parole: 6

La soluzione inizia con S

La soluzione finisce con A

Schema iniziale: S_____

Schema finale: __UGNA

Le 6 lettere della soluzione Spugna

S Savona P Padova U Udine G Genova N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Con un suo colpo si cancella tutto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Spugna' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.