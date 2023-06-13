Viene anche chiamata cancellina

Home / Soluzioni Cruciverba / Viene anche chiamata cancellina

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Viene anche chiamata cancellina' è 'Scolorina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCOLORINA

Perché la soluzione è Scolorina? La scolarina, conosciuta anche come cancellina, è un piccolo dispositivo utilizzato per coprire o nascondere parti di testo o immagini, spesso per motivi di privacy o per correggere errori. Si presenta come una sottile striscia adesiva che può essere applicata facilmente su documenti, libri o altri supporti cartacei. La sua funzione principale consiste nel rendere invisibile o meno visibile ciò che si intende oscurare, garantendo così un aspetto ordinato e pulito del materiale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Viene anche chiamata cancellina". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Viene anche chiamata cancellina nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Scolorina

Quando la definizione "Viene anche chiamata cancellina" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Viene anche chiamata cancellina" conferma che la soluzione 'Scolorina' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Scolorina

S Savona C Como O Otranto L Livorno O Otranto R Roma I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Viene anche chiamata cancellina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scolorina' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un prodotto per cancellare la scrittura a inchiostroCancella l inchiostroElimina le macchie d inchiostroCosì viene anche chiamata la messa in opera di un pavimentoCosì viene chiamata la Torre civica di BergamoCosì viene anche chiamata la lettera JCosì viene anche chiamata la CassazioneViene chiamata anche leone marino