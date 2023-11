La definizione e la soluzione di: La carta che asciuga l inchiostro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ASSORBENTE

Significato/Curiosita : La carta che asciuga l inchiostro

Una penna è uno strumento usato per applicare inchiostro a una superficie, di solito carta, per scrivere o disegnare. in epoche passate, si usavano i calami... Una penna è uno strumento usato per applicarea una superficie, di solito, per scrivere o disegnare. in epoche passate, si usavano i calami... L'Uomo Assorbente (Absorbing Man), il cui vero nome è Carl "Crusher" Creel, è un personaggio dei fumetti creato da Stan Lee (testi) e Jack Kirby (disegni), pubblicato dalla Marvel Comics. La sua prima apparizione avviene in Journey into Mystery (vol. 1) n. 114 (marzo 1965). Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

