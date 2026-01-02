Rotolando si riduce a un filo

Home / Soluzioni Cruciverba / Rotolando si riduce a un filo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Rotolando si riduce a un filo' è 'Gomitolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GOMITOLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Rotolando si riduce a un filo" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rotolando si riduce a un filo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Gomitolo? Un gomitolo è un intreccio di filato o spago che, se si fa rotolare, si srotola e si riduce a un filo sottile, facile da usare per lavorare a maglia o uncinetto. È un elemento comune nel lavoro manuale e nella tessitura, spesso conservato in modo compatto prima di essere impiegato. Quando viene manipolato, si scompone progressivamente, lasciando un filamento continuo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Rotolando si riduce a un filo nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Gomitolo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Rotolando si riduce a un filo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rotolando si riduce a un filo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Gomitolo:

G Genova O Otranto M Milano I Imola T Torino O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rotolando si riduce a un filo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Palla di filo arrotolatoUna palla che si svolgePuò rotolare dal grembo di chi lavora ai ferriSi riduce diluendoSi attaccano a un filoSi fa di filo spinatoFilo che si accende per appiccare un esplosioneVi si riduce ciò che rimpicciolisce al massimo