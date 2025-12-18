Riduce la mobilità del capo

Home / Soluzioni Cruciverba / Riduce la mobilità del capo

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Riduce la mobilità del capo' è 'Torcicollo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TORCICOLLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Riduce la mobilità del capo" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Riduce la mobilità del capo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Riduce la mobilità del capo nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Torcicollo

Per risolvere la definizione "Riduce la mobilità del capo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Riduce la mobilità del capo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Torcicollo:

T Torino O Otranto R Roma C Como I Imola C Como O Otranto L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Riduce la mobilità del capo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Blocca la testaChi ne soffre gira la testa con difficoltàImpedisce di muovere la testaEssere a capo di uno Stato monarchicoUn muscolo che permette di chinare e ruotare il capoSe è fatta capo haSeguaci di un famoso capo cineseCapo di gnomi