VALANGA

Curiosità e Significato di Valanga

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Valanga, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Valanga? Una valanga è un rapido movimento di neve che, rotolando e scivolando giù per le pendici montane, può travolgere tutto ciò che trova sul suo cammino. Si forma quando grandi masse di neve si staccano e si muovono con forza, spesso provocando danni e pericoli per chi si trova in zone innevate. Un fenomeno naturale impressionante e potente, simbolo della forza della natura invernale.

Come si scrive la soluzione Valanga

Se "Si ingrossa rotolando sulla neve" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

V Venezia

A Ancona

L Livorno

A Ancona

N Napoli

G Genova

A Ancona

