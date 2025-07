Aumenta rotolando nei cruciverba: la soluzione è Valanga

VALANGA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Valanga? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Valanga.

Perché la soluzione è Valanga? Valanga indica un grande movimento di neve che si stacca e scivola giù da una montagna, spesso in modo violento e incontrollato. È come un'enorme massa che rotola e si accresce man mano che si libera dal pendio. Il termine può essere usato anche in senso figurato per descrivere qualcosa che cresce rapidamente e in modo travolgente. Un esempio? Quando un problema si intensifica improvvisamente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Aumenta il totale della fatturaUna voce che aumenta la bollettaAumenta la paga base prevista dal contratto collettivoAumenta con il digiunoIl sale la aumenta

Se "Aumenta rotolando" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

V Venezia

A Ancona

L Livorno

A Ancona

N Napoli

G Genova

A Ancona

