La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un tipo di lente da vista' è 'Corneale'.

SOLUZIONE: CORNEALE

Perché la soluzione è Corneale? La cornea è la parte trasparente che copre l'occhio e svolge un ruolo fondamentale nella messa a fuoco delle immagini. È una lente naturale che aiuta a dirigere la luce verso la retina, contribuendo alla nitidezza della vista. La sua forma e trasparenza sono essenziali per una visione corretta. La cornea può essere soggetta a variazioni che richiedono interventi o cure specifiche per mantenere la qualità della vista.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un tipo di lente da vista" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un tipo di lente da vista". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Quando la definizione "Un tipo di lente da vista" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un tipo di lente da vista" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Corneale:

C Como O Otranto R Roma N Napoli E Empoli A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un tipo di lente da vista" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

