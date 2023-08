Un tipo di lente adatta ai presbiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di lente adatta ai presbiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BIFOCALE

Significato/Curiosita : Un tipo di lente adatta ai presbiti

Suggerimenti del progetto di riferimento. il binocolo è uno strumento ottico per l'osservazione ingrandita, come la semplice lente di ingrandimento, il cannocchiale... Sviluppato la prima lente mista commercializzabile nel 1955, denominata bifocale invisibile younger. le lenti varilux sono state le prime lenti progressive... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

