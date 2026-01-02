Ha per capitale Springfield

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ha per capitale Springfield' è 'Illinois'.

SOLUZIONE: ILLINOIS

Perché la soluzione è Illinois? Lo stato noto per i suoi paesaggi agricoli e le città dinamiche ha come centro principale Springfield, una città di grande importanza storica e amministrativa. Situato nel cuore degli Stati Uniti, questo luogo rappresenta un punto di riferimento per la regione e un centro di attività politica e culturale. La presenza di Springfield come capitale sottolinea il ruolo di Illinois nel panorama statale e nazionale.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ha per capitale Springfield" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha per capitale Springfield". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Per risolvere la definizione "Ha per capitale Springfield", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha per capitale Springfield" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Illinois:

I Imola L Livorno L Livorno I Imola N Napoli O Otranto I Imola S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha per capitale Springfield" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

