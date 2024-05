La Soluzione ♚ Gli americani lo chiamano Lo Stato della prateria La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ILLINOIS . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ILLINOIS

Significato della soluzione per: Gli americani lo chiamano lo stato della prateria L'Illinois (AFI: /illi'nis/; in inglese , ['n]; AFI:/i.li.nwa/ ) in passato italianizzato come Illinese è uno Stato federato del Midwest degli Stati Uniti d'America (sigla = IL). Confina a nord con il Wisconsin, a sud con il Kentucky, ad ovest con l'Iowa e il Missouri e ad est con l'Indiana. Per un breve tratto a nord-est l'Illinois è bagnato dal lago Michigan. La capitale è Springfield. Con 12 880 580 abitanti, è lo stato più popoloso del Midwest e il quinto degli Stati Uniti. Italiano: Nome proprio: Illinois m . (toponimo) (geografia) uno dei cinquanta Stati degli Stati Uniti d'America. Inglese: Nome proprio: Illinois . (toponimo) Illinois. italiano [1].. inglese The Free Dictionary, edizione online. Merriam-Webster, Versione on-line..

Altre Definizioni con illinois; americani; chiamano; stato; prateria;