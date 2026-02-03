Una struttura dell imbarcadero

Home / Soluzioni Cruciverba / Una struttura dell imbarcadero

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una struttura dell imbarcadero' è 'Pontile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PONTILE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una struttura dell imbarcadero" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una struttura dell imbarcadero". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Pontile? Un pontile è una struttura che si estende nell'acqua, permettendo alle imbarcazioni di ormeggiare o di essere caricate e scaricate. È costruito per facilitare l'accesso tra terra e mare, offrendo un punto di sbarco sicuro e stabile. Questo elemento è fondamentale nei porti e nelle aree di imbarco, garantendo sicurezza e praticità per passeggeri e merci.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Una struttura dell imbarcadero nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pontile

La definizione "Una struttura dell imbarcadero" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una struttura dell imbarcadero" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pontile:

P Padova O Otranto N Napoli T Torino I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una struttura dell imbarcadero" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Accoglie chi si imbarcaStruttura per gli sbarchiFacilita l imbarcoGrande struttura artificiale per la conservazione dell acquaFa parte dell imbarcaderoUn tipo di struttura idraulica per impedire l afflusso dell acquaUna struttura politica tipica dell antica GreciaUna struttura politica dell antica Grecia